Израиль разрешил палестинцам вернуться на север сектора Газа

В понедельник, 27 января, Израиль впервые с первых недель 15-месячной войны с ХАМАС разрешил тысячам палестинцев вернуться на сильно разрушенный север сектора Газа в соответствии с хрупким соглашением о прекращении огня. Об этом сообщает Associated Press.

Открытие коридора Нецарим было отложено на два дня из-за спора между ХАМАС и Израилем, который заявил, что палестинская группировка изменила порядок освобождения заложников в обмен на сотни заключенных. Посредники разрешили спор за одну ночь.

Палестинцы, которые уже больше года ютятся в палаточных лагерях и школах, превращенных в приюты, стремятся вернуться в свои дома - даже зная, что они, скорее всего, повреждены или разрушены. Многие опасались, что они навсегда останутся на юге сектора Газа, и выражали аналогичные опасения по поводу идеи президента США Дональда Трампа о переселении большого числа палестинцев в Египет и Иорданию.

Израиль приказал провести массовую эвакуацию населения с севера сектора Газа в первые дни войны и заблокировал его вскоре после того, как туда вошли наземные войска. Около миллиона человек бежали на юг в октябре 2023 года, в то время как сотни тысяч остались на севере, где шли самые ожесточенные бои и были самые сильные разрушения в ходе войны.

В минувшие выходные Израиль отложил открытие коридора Нецарим, заявив, что не пропустит палестинцев на север, пока не будет освобождена заложница Арбель Йехуд. Власти Израиля также обвинили ХАМАС в том, что группировка не предоставила информацию о том, живы или мертвы остальные заложники, которые должны быть освобождены на первом этапе.

ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении соглашения, поскольку тот не открыл пропускной коридор.

Катар, ключевой посредник в переговорах с ХАМАС, объявил в понедельник, что достигнуто соглашение об освобождении Йехуд и еще двух заложников до пятницы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении сообщил, что освобождение заложников, среди которых будет и военнослужащая Агам Бергер, состоится в четверг, 30 января. Это освобождение станет дополнением к тому, которое уже назначено на следующую субботу, когда должны быть освобождены еще три заложника.

ХАМАС также передал Израилю список необходимой информации о заложниках, которые должны быть освобождены на первом этапе шестинедельного перемирия.

Палестинцам разрешено пересекать коридор Нецарим пешком без досмотра. Позже должен был открыться открыться КПП для автомобилей

В рамках первого этапа прекращения огня, который продлится до начала марта, ХАМАС должен освободить в общей сложности 33 заложника в обмен на почти 2000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В рамках нынешнего перемирия боевики освободили семь заложников, включая четырех женщин-солдат, в обмен на более чем 300 заключенных, в том числе многих, отбывающих пожизненные срок.

О втором - и гораздо более сложном - этапе соглашения еще не достигнута договоренность. ХАМАС заявляет, что не освободит оставшихся 60 или около того заложников, пока Израиль не прекратит войну, в то время как Нетаньяху говорит, что он по-прежнему привержен уничтожению группировки боевиков и прекращению ее почти 18-летнего правления в Газе.

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