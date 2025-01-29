Пентагон лишил охраны и допуска к секретам генерала Милли, назвавшего Трампа фашистом

По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать "поведение" генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.

Генерал Милли занимал пост Объединенного комитета начальников штабов (это высшая военная должность в США) начиная с первого президентского срока Трампа, но позже неоднократно критиковал его и даже назвал в одном из интервью фашистом.

Прежняя администрация Джо Байдена предоставила Милли личную охрану из-за того, что он получал угрозы убийством.

Ранее администрация Трампа лишила охраны ряд других известных людей, вызвавших у Трампа недовольство своими прежними высказываниями.

Трамп в прошлом обвинял генерала Милли в государственной измене за телефонные разговоры, которые он провел с представителями военного командования Китая в последние недели первого президентского срока Трампа.

По версии Трампа, один из звонков генерал Милли сделал, чтобы заверить Китай в том, что США не нанесут ядерный удар. В социальных сетях президент назвал это "настолько вопиющим поступком, что в былые времена наказанием была бы СМЕРТЬ!".

Милли, однако, заявил, что телефонные переговоры того периода были согласованы с гражданским министром обороны США.

Позднее в книге Боба Вудворда "Война", опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа "фашистом до мозга костей" и "самым опасным человеком для этой страны [США]".

А в 2023 году, в своей последней речи в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов, Милли заявил, что военные не приносили присягу "подражателю диктатора". Эти слова многие восприняли как отсылку к Трампу.

В преддверии возвращения Трампа в Белый дом на прошлой неделе уходящий президент Джо Байден предоставил генералу Милли и еще ряду других критиков Трампа, включая врача Энтони Фаучи, ставшего известным во время пандемии — упреждающее помилование на случай, если Трамп решит отомстить им за нелояльность политически мотивированными уголовными делами.

В заявлении Байдена подчеркивалось, что никто из помилованных не совершал никаких правонарушений, и помилование не следует воспринимать как признание обратного.

Генерал Милли поблагодарил Байдена за этот шаг и заявил, что не хочет провести остаток своей жизни "в борьбе с теми, кто несправедливо может требовать возмездия за высказанное им пренебрежение".

"Я не хочу, чтобы моя семья, мои друзья и те, с кем я служил, подвергались нападкам, расходам [на юристов – ред.] и тревоге", — сказал он.

Сообщается также, что специальному управлению при Министерстве обороны США дано распоряжение "провести расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, на основании которого министр сможет решить, целесообразно ли повторно запускать проверку его соответствия его военному чину".

Среди тех, кого новая администрация лишила охраны, — бывший госсекретарь при Трампе Майк Помпео, его же бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и его бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук. Американские разведывательные службы считают, что им угрожают покушения со стороны Ирана.

Через несколько часов после второй инаугурации Трампа его команда также убрала из Пентагона портрет генерала Марка Милли, на котором он запечатлен в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов.

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