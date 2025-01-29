Скандал в бундестаге: АдГ проголосовала вместе с ХДС/ХСС

Правые популисты говорят о "новой эпохе" в Германии, "Левая партия" зовет на баррикады: в послевоенной немецкой политике пало табу на сотрудничество с националистами.

Исторический вечер в германском парламенте: впервые в истории ФРГ праворадикальная политическая сила помогла центристской партии сформировать большинство.

И хотя речь идет лишь об одном голосовании с перевесом в три голоса об одной резолюции, имеющей декларативный характер, депутаты говорят о тектоническом сдвиге в немецкой политике. Заседание было экстренно прервано. Правые популисты заявили о приходе новой эпохи, "Левая партия" призвала сограждан на "баррикады".

"Это исторический момент", - заявила в 17.53 по местному времени сопредседательница фракции "Союз 90"-"зеленые" Бритта Хассельбах.

По ее словам, впервые в послевоенной истории Германии в федеральном парламенте центристской политической силе удалось создать большинство при помощи голосов ультраправых.

"Это исторический момент", - заявил две минуты спустя с той же трибуны представитель правопопулистской АдГ Бернд Бауман .

Он обратился к председателю крупнейшей парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу (на фото): "Вы же помогли приблизить его, а теперь стоите с трясущимися коленками, заикаетесь и извиняетесь".

По словам Баумана, в Германии начинается новая эпоха, во главе которой будет стоять АдГ: "И вы, господин Мерц, еще можете следовать за нами. Если у вас хватит сил".

До этого Мерц заявил, что сожалеет, что привлек на свою сторону АдГ.

После чего заседание парламента было экстренно прервано на полчаса.

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