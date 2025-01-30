Румынский политик Джорджеску назвал Украину "фиктивным государством"

Румынский прокремлевский правый популист Кэлин Джорджеску назвал Украину фиктивным государством и заявил, что ее неизбежно поделят между соседними странами.

"Мир меняется. Границы изменятся. И если границы изменятся, где будем мы? У нас есть Северная Буковина — у нас есть интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош, верно? (..) Из бывшего (..), как это называлось, (..) Закарпатья. Там также есть венгры (..), Львов, который останется полякам, и Малороссия", – сказал Джорджеску в интервью.

По его мнению, раздел Украины неизбежен. "Сто процентов, так и будет. У них нет другого пути! Это неизбежно. Украина — фиктивное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!", — заявил Джорджеску, который участвует в президентских выборах в мае как независимый кандидат.

В первом туре президентских выборов 24 ноября прошлого года Джорджеску неожиданно победил, набрав более 22% голосов и получив право участвовать во втором туре. Однако Конституционный суд аннулировал эти результаты, сославшись на многочисленные нарушения в ходе избирательного процесса. Повторные выборы назначены на 4 мая.

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