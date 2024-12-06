Итоги первого тура выборов президента Румынии недействительны, голосование следует провести повторно. Такое решение вынес Конституционный суд страны. Теперь власти должны согласовать новую дату выборов.

Двумя днями ранее действующий глава государства Клаус Йоханнис рассекретил разведданные, из которых следовало, что Россия проводила в соцсетях масштабную кампанию для популяризации ультраправого политика Кэлина Джорджеску.

Именно Джорджеску в ходе первого тура выборов 24 ноября неожиданно для многих опередил Елену Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии".

Джорджеску набрал около 23% голосов. Ласкони заручилась поддержкой чуть более 19% избирателей, незначительно опередив действующего премьер-министра, социал-демократа Марчела Чолаку. Четвертый результат — у националиста Джордже Симиона, получившего немногим менее 14% голосов.

Уже 28 ноября Конституционный суд обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура, но 2 декабря утвердил его итоги. Второй тур был назначен на 8 декабря.

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