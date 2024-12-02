На парламентских выборах в Румынии побеждают проевропейские партии

На выборах в парламент Румынии партии, называющие себя проевропейскими и выступающие за продолжение поддержки Украины, по предварительным данным набирают достаточно голосов, чтобы сформировать следующее правительство страны. Голосование прошло спустя неделю после того, как во второй тур президентских выборов неожиданно вышел правопопулистский кандидат Кэлин Джорджеску.

Социал-демократическая партия Румынии набирает 22,6% процента голосов по итогам подсчета 99,45% бюллетеней, сообщает Reuters со ссылкой на данные избирательного бюро страны.

Либеральная оппозиционная партия "Союз за спасение Румынии" набирает 12,1%, а входящая в нынешнюю правящую коалицию вместе с социал-демократами Национал-либеральная партия — 14,4%.

Ультраправый "Альянс за объединение румын" занимает второе место с 18,2% голосов. Другие ультраправые партии, "SOS Румыния" и "Партия молодых людей", набирают 7,6% и 6,3% голосов соответственно.

Наконец, Демократический союз венгров Румынии, по предварительным подсчетам, получает 6,5% голосов.

Проходной порог в Румынии — 5%. Сколько мест каждая из партий получит в парламенте, станет известно после того, как будут распределены голоса партий, не набравших 5% голосов.

Если результаты не изменятся радикально, то у социал-демократов и других проевропейских партий, скорее всего, будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство.

Что говорили экзит-поллы

По данным экзитполов INSCOP и CURS, которые не считаются надежными и не предсказали успех Джоджеску в первом туре президентских выборов, около 25% голосов получили правящие социал-демократы, 15% — их партнер по правящей коалиции Национал-либеральная партия и еще 15% — либеральная оппозиционная партия "Союз за спасение Румынии".

Ультраправые партии, по тем же данным, улучшили свои прежние результаты: "Альянс за объединение румын", получил 20%, "SOS Румыния" — 7%, Партия молодых людей — 5,5%.

Второй тур президентских выборов, в который вместе с Джорджеску вышла центристка Элина Ласкони, был намечен на 8 декабря. Однако пока неизвестно, состоится ли он, поскольку в понедельник, 2 декабря, Конституционный суд Румынии должен объявить решение о том, действительны ли итоги первого тура или голосование должно быть проведено заново. Первый тур сопровождался подозрениями в иностранном вмешательстве.

Джорджеску, помимо социально-консервативной повестки, критиковал НАТО и поддержку Украины со стороны Румынии, а также призывал к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент в Румынии играет во многом символическую роль; на практике страной управляет правительство. Однако президент назначает премьер-министра, так что результаты президентских выборов повлияют на то, кто займется формированием правительства.

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