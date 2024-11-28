Власти Румынии пытаются выяснить, какую роль соцсеть TikTok могла сыграть в сенсационных результатах первого тура прошедших в стране на выходных президентских выборов. На них неожиданно для всех первое место занял независимый ультраправый политик Кэлин Джеорджеску, которого обвиняют в связях с Кремлем.

В четверг Высший совет национальной обороны Румынии проведет экстренное заседание, чтобы обсудить, какие риски для избирательного процесса и страны в целом могут нести социальные сети и другие популярные интернет-платформы.

Как сообщается в заявлении канцелярии возглавляющего совет действующего президента Румынии Клауса Йоханниса, заседание будет посвящено анализу "возможных рисков для национальной безопасности, вызванных действиями государственных и негосударственных кибер-игроков".

62-летний Джеорджеску был практически неизвестен за пределами Румынии. До последнего времени он не считался серьезным кандидатом в президенты и вел свою предвыборную кампанию преимущественно в интернете, на платформе TikTok.

Тем не менее в первом туре он неожиданно для всех сумел занять первое место, заручившись поддержкой около 23% избирателей и выбив из игры пятерых соперников, в том числе премьер-министра страны Марчела Чолаку.

Во втором туре, намеченном на 8 декабря, ему будет противостоять Елена Ласкони, возглавляющая правоцентристскую либеральную партию "Союз спасения Румынии". В первом туре она получила около 19% голосов.

Двое из кандидатов, выбывших в первом туре, уже оспорили итоги выборов в Верховном суде Румынии. Они требуют отменить результаты голосования на том основании, что Джеорджеску якобы не отчитался об источниках финансирования своей предвыборной кампании.

В предвыборном штабе самого Джеорджеску это заявление пока никак не прокомментировали.

Как победил Джеорджеску

Известно, что немалую часть своих голосов Джеорджеску получил от молодых избирателей и граждан Румынии, живущих за границей. Во вторник Национальный аудиовизуальный совет Румынии призвал Еврокомиссию расследовать роль TikTok в исходе голосования из-за "подозрений в манипулировании общественным мнением".

Как сообщил накануне заседания в четверг вице-президент аудиовизуального совета Валентин-Александр Юкан, по его информации, алгоритмы платформы больше помогали распространять материалы, благоприятные для конкретного кандидата. При этом, по его словам, было совершенно непонятно, кто и как оплачивал эту предвыборную агитацию.

В среду вечером глава румынского регулятора ANCOM заявил, что на время расследования возможных манипуляций на выборах он будет просить о временной приостановке действия TikTok на территории страны.

1 декабря в Румынии также должны состояться выборы в парламент.

В руководстве TikTok отвергли обвинения Бухареста в свой адрес. "Сообщения о выборах в Румынии недостаточно точны и вводят в заблуждение, поскольку аккаунты в TikTok имеют большинство кандидатов, а победители вели кампанию и на других цифровых платформах, не только на нашей", — заявили представители соцсети.

Тем временем Еврокомиссия подтвердила, что запрос Бухареста о начале расследования был получен, но пока там лишь "внимательно следят за развитием событий". "Если на основании имеющихся в нашем распоряжении доказательств Комиссия заподозрит допущенные нарушения, она может инициировать разбирательство, чтобы проверить соблюдение TikTok правил", — говорится в сообщении, разосланном по этому поводу журналистам.

Почему Джеорджеску считают пророссийским

Во вторник вечером, после объявления итогов выборов, в крупных городах Румынии прошли масштабные акции протеста под лозунгами вроде "Нет Путину, нет страху", "Европа — наша мать" и "Молодежь просит вас не голосовать за диктатора".

До выборов Джеорджеску называл фашистских политиков Румынии 1930-х годов мучениками и национальными героями, критиковал НАТО и поддержку румынскими властями Украины, заявляя, что Бухарест должен сотрудничать с Москвой, а не бросать ей вызов. Он также отрицал существование COVID-19 и говорил, что Румыния может выиграть от "российской мудрости".

В 2018 году Джеорджеску назвал президента России Владимира Путина одним из немногих политиков в мире, которые являются "настоящими лидерами". Победу этого кандидата в первом туре однозначно приветствовали российские государственные СМИ, в том числе "Спутник", RT и "РИА Новости".

"Он стал продуктом вакуума [в румынской политике] и, вероятно, российских денег, — сказал изданию Politico Милан Нич из аналитического центра "Германский совет по международным отношениям". — Если вы можете внезапно потратить столько денег на TikTok, это вызывает вопросы".

"Помощь только от Бога"

Сам Джеорджеску отвергает обвинения в том, что является ставленником Кремля и намерен развернуть Румынию в противоположном от Запада направлении. Во вторник вечером он опубликовал на своей странице в Facebook следующее сообщение: "Я не хочу выходить из НАТО, я не хочу выходить из Евросоюза. Чего я хочу, так это занять определенную позицию, а не стоять на коленях, не принимать все на веру. Как я уже сказал, мы должны делать все, что отвечает нашим национальным интересам".

Джеорджеску также выступил в программе Би-би-си Newshour и категорически отверг предположения о том, что ему оказывают поддержку из Москвы. Он заявил, что "бюджет этой кампании был нулевым", поскольку всю работу делали волонтеры — "максимум десять человек, не больше, но за нами стояли миллионы людей". Джеорджеску заверил, что "единственная помощь [которую он получал] была от Бога".

По словам Джеорджеску, в румынской политике сейчас происходит "большой сдвиг", обусловленный тем, что избиратели потеряли доверие к основным политическим партиям.

Свою победу он сравнил с победой в Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США, возложив вину за то, что его не считали серьезным кандидатом, на румынские национальные СМИ. "Они совершают эту ошибку не первый раз, — заявил он. — Все опросы были фальшивыми, но нам удалось продемонстрировать, что когда румынский народ по-настоящему стремится к свободе и демократии, то он может проявить железную волю".

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