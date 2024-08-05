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Соцсеть TikTok пообещала не запускать в Евросоюзе программу поощрения для самых активных пользователей, сообщает Politico со ссылкой на заявление Еврокомиссии. Ранее Брюссель заподозрил, что сервис может быть "вредным" для психического здоровья и вызывать привыкание.

"Свободное время молодых европейцев не может быть валютой для социальных сетей и никогда ею не станет", — заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

В апреле приложение TikTok Lite запустило программу вознаграждений для пользователей из Франции и Испании. Им предлагалось выполнять задания, в том числе просматривать видео и ставить лайки, в обмен на ваучеры Amazon и другие бонусы. Программа была вскоре заморожена из-за начавшегося расследования Еврокомиссии.

Представитель TikTok заявил, что соцсеть "рада достичь дружественного урегулирования" с европейскими властями. В свою очередь, в Брюсселе отметили, что платформа обязалась не запускать аналогичные программы поощрений под другими названиями.

Еврокомиссия в последнее время ужесточает меры против соцсетей, алгоритмы которых, по ее мнению, стимулируют развитие у пользователей интернет-зависимости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, говоря о своих приоритетах во время второго срока на этом посту, обещала принять меры для решения этой проблемы.

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