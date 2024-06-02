По последним опросам, ультраправые политики могут получить на грядущих выборах в Европарламент до четверти всех мандатов. Не последнюю роль в потенциальном повороте европейской политики вправо могут сыграть молодые избиратели.

Депутат французского парламента Марин Ле Пен, одна из лидеров консервативного объединения "Идентичность и демократия" (ID), уже предложила итальянскому премьер-министру Джордже Мелони, лидеру альянса "Европейские консерваторы и реформисты", объединиться ради создания второй по величине фракции в ЕП. Идею поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Заигрывать" с Мелони пытается и Урсула фон дер Ляйен, которая на выборах возглавляет список правоцентристской "Европейской народной партии" (EPP). В то же время социал-демократы, ее нынешние партнеры по "большой коалиции", предупреждают главу Еврокомиссии: работать вместе с крайними правыми они не будут.

Опросы, изученные газетой Financial Times, показывают: доля молодых людей, которые поддерживают правых (и особенно правых популистов), заметно выросла. Так, 36% французов в возрасте от 18 до 24 лет симпатизируют "Национальному объединению" во главе с Ле Пен, а 31% их ровесников из Нидерландов — правопопулистской и антииммигрантской "Партии свободы". В ФРГ 22% жителей в возрасте от 14 до 29 лет поддерживают "Альтернативу для Германии" (AfD) — в сравнении с прошлым годом показатель вырос почти вдвое. Самая популярная (25%) партия среди румынской молодежи до 35 лет — "Альянс за объединение румын", выступающий за создание единого государства с Молдовой и бóльшую роль религии в обществе.

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