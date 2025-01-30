ЕК опровергла сообщение о возможных закупках газа из РФ

В Еврокомиссии (ЕК) в четверг, 30 января, опровергли сообщение Financial Times (FT) об обсуждении в ЕС возможности возобновления поставок в Евросоюз российского трубопроводного газа в рамках урегулирования ситуации на Украине, передает "Интерфакс". "Мы не проводим такой связи с мирными переговорами. Когда наступит день мирных переговоров, это должно быть с участием Украины, и мы не подтверждаем никакой связи, как об этом говорится в данной статье. Нет связи между транзитом газа через Украину и переговорами", — заявила в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

Отвечая на дополнительный вопрос, она подтвердила, что курс ЕС на избавление от зависимости от российских энергоносителей остается прежним. "Мы желаем постепенно отказаться от импорта российских газа и нефти", — сказала пресс-секретарь.

О чем писала The Financial Times

Лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники опубликовала 30 января статью, в которой утверждается, что европейские чиновники обсуждают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа. По словам собеседников издания, сторонники такого решения полагают, что подобная мера побудит Россию сесть за стол переговоров для окончания войны в Украине, а после заключения соглашения станет гарантией соблюдения режима прекращения огня. Это позволит также снизить высокие цены на энергоносители в Европе, считают они.

Инициативу поддержали некоторые должностные лица в Германии и Венгрии, а также власти ряда других стран ЕС. Их заинтересовала прежде всего возможность сделать энергоносители дешевле, уточнил один из собеседников FT. Но данная идея "привела в ярость" чиновников в Брюсселе и дипломатов из некоторых стран Восточной Европы. "Это безумие. Насколько мы должны быть глупы, что даже задумались об этом как о возможном варианте?" — спросил один из них.

Американский СПГ

При этом уже само обсуждение данного вопроса негативно повлияло на американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), которые стремятся подписать долгосрочные контракты на поставки топлива в Европу. По словам двух европейских чиновников, американские поставщики опасаются, что возобновление транзита российского газа через Украину сделает их продукцию неконкурентоспособной. После прекращения поставок через украинскую территорию с начала 2025 года доля российского трубопроводного газа сократилась до примерно 5 процентов от общего импорта ЕС. На данный момент российский газ поступает в страны ЕС лишь по трубопроводу "Турецкий поток".

Ранее Еврокомиссия запланировала полностью отказаться от импорта топлива из России к 2027 году. В декабре 10 стран ЕС, прежде всего Финляндия, Польша и страны Балтии, призвали "запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее". Тем не менее запрет на поставки в ближайшем пакете санкций не предусмотрен, писало Politico. Как отмечает FT, к возобновлению поставок из России страны ЕС подталкивает трудное положение тяжелой промышленности, которая нуждается в более дешевых источниках энергии.

Крупнейшим импортером российского газа до начала войны в Украине была Германия. В 2021 году на поставки из России приходилось около 40 процентов всего трубопроводного газового импорта ЕС. В 2024 году этот показатель снизился до 10 процентов.

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