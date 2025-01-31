Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании: есть пострадавшие

В испанской провинции Мурсия на военном заводе, принадлежащем немецкому оборонному концерну Rheinmetall, прогремел взрыв. Ранения получили шесть человек, сообщило в четверг, 30 января, агентство AFP. Испанские СМИ уточняют, что ЧП произошло около 16.20 по местному времени (18.20 мск) на складе завода, где хранились взрывчатые вещества. Вспыхнувший пожар распространился на площади около 2000 квадратных метров, прежде чем был потушен. Пострадали шесть рабочих. Один из них, 52-летний мужчина, получил травму головы. Пятерых пострадавших доставили в больницу, одному оказали помощь на месте. Причины взрыва устанавливаются.

Завод, на котором произошел взрыв, относится к подразделению немецкого концерна - компании Rheinmetall Expal Munitions. Оно специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и снарядов среднего калибра, а также взрывателей и двигательных установок ракет.

СМИ: РФ пыталась убить главу Rheinmetall

В июле 2024 года американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя Rheinmetall Армина Паппергера. По данным американского телеканала, Кремль планировал целую серию убийств руководителей предприятий оборонной промышленности в Европе, и покушение на Паппергера было частью этой схемы. Однако немецкие спецслужбы предотвратили его, получив информацию от коллег из США.

МВД ФРГ тогда отказалось комментировать сообщение CNN. Однако в ответ на запрос DW в министерстве сообщили: "Федеральное правительство очень серьезно относится к угрозам, исходящим от российского режима. Наши органы безопасности очень бдительны и действуют соответствующим образом в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы не позволим себя запугать".

Спустя полгода информацию о планировавшемся покушении на Паппергера подтвердил заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай, написало 28 января издание Politico. По словам Аппатурая, россияне вербуют исполнителей для таких операций в интернете, используя "преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов". Конечная цель - "посеять беспокойство и подорвать поддержку Украины", указал высокопоставленный представитель Североатлантического альянса.

Сотрудничество немецкого концерна с Украиной

В марте 2024 года Rheinmetall объявил о скором начале строительства в Украине завода, который сможет ежегодно производить шестизначное количество необходимых ВСУ артснарядов калибра 155 миллиметров. Также сообщалось о переговорах по поводу строительства в Украине предприятия по производству бронетехники с планируемой мощностью до 400 танков Panther в год.

В июне того же года на территории Украины начал работу первый совместный цех Rheinmetall и госкомпании "Укроборонпром". Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин тогда заявил, что новое предприятие позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и возвращать ее на передовую, а в перспективе здесь начнут и производство бронетехники.

По данным одного источников CNN, знакомого с разведданными, сотрудничество Rheinmetall с Украиной вызвало "глубокую обеспокоенность" в Кремле. В посольстве РФ в Вашингтоне отказались отвечать на запросы журналистов. Москва также неоднократно отрицала причастность к диверсиям в Европе.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !