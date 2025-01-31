Китай строит под Пекином командный центр больше Пентагона

Укрепленные бункеры будущего командного центра способны защитить руководство армии Китая даже при ядерной войне, пишет FT. Разведка США изучает спутниковые снимки объекта.

Китай строит под Пекином гигантский командный центр для вооруженных сил, сообщила газета Financial Times (FT) в четверг, 30 января. Издание ссылается на анализ спутниковых снимков, изучаемых разведкой США и оказавшихся в его распоряжении.

Объект располагается в 30 километрах к юго-западу от столицы КНР и будет как минимум в 10 раз больше штаб-квартиры министерства обороны США, привела газета оценку нескольких бывших и действующих американских чиновников.

По их мнению, объект будет включать укрепленные бункеры для руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК), способные защитить военное руководство КНР даже в случае ядерной войны.

Аналитик - об амбициях Си Цзиньпина

Основные строительные работы начались в середине 2024 года, отметила FT. Один из исследователей Китая, знакомый со снимками, заявил, что на площадке имеются "все признаки секретного военного объекта", включая армированный бетон и глубокие подземные туннели. По его словам, постройка сочетается с амбициями председателя КНР Си Цзиньпина, стремящегося превзойти Соединенные Штаты.

Действующая штаб-квартира НОАК довольно новая, однако ее не проектировали как защищенный центр боевого командования, пояснил другой собеседник издания, бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

По его словам, главный защищенный командный центр армии КНР находится в горах Сишань, к северо-востоку от нового объекта, и был построен десятилетия назад в разгар холодной войны.

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