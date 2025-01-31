Бундестаг принял резолюцию в поддержку помощи Киеву

Бундестаг поддержал резолюцию свободных демократов с призывом к федеральному правительству Германии "незамедлительно" прояснить планы по дальнейшей поддержке Украины.

Бундестаг в пятницу, 31 января, принял предложенную Свободной демократической партией (СвДП) резолюцию с призывом к федеральному правительству Германии "незамедлительно" представить в бюджетный комитет законопроект о "внеплановых расходах" в размере до трех млрд евро на дальнейшую поддержку Украины.

СвДП, Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) поддержали предложение.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт" выступили против, в то время как правящая Социал-демократическая партия (СДПГ) и "Союз 90"/"зеленые" воздержались.

Вопрос об исключении из "долгового тормоза"

Федеральный канцлер Олаф Шольц не отвергает инициативу, но хотел бы прибегнуть к исключению из так называемого "долгового тормоза", чтобы профинансировать ее, уточняет агентство AFP.

Положение о "долговом тормозе" закреплено в Основном законе Германии для того, чтобы заставлять правительство соблюдать финансовую дисциплину. "Тормоз" не позволяет увеличивать задолженность государства.

В свою очередь консервативный блок ХДС/ХСС, СвДП, а также "зеленые" хотели бы оплатить поставки оружия за счет внеплановых расходов в бюджете.

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