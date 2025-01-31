Зеленский: готовим важные переговоры с Европой и США

Украина готовит важные переговоры с Европой и командой США. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу, 31 января.

"Сегодня провел совещание с международниками – с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки. Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира" , – сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава государства заявил, что в площадке возможных переговоров должны участвовать Украина, США, Европа и Россия.

По мнению Зеленского, переговоры по окончании войны между Россией и Украиной должны пройти сначала с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а затем с Путиным.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !