Норвегия освободила задержанное судно с командой из России

Судно Silver Dania было задержано по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море. После проведенных в Норвегии следственных мероприятий судну разрешили продолжить путь.

Норвегия разрешила продолжить путь судну с российской командой, которое ранее было задержано в связи с расследованием повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море. "Нет никаких доказательств, связывающих судно с инцидентом", - заявил прокурор Ронни Йоргенсен. Расследование продолжается, но, по словам норвежских властей, оснований удерживать судно в порту Тромсё нет.

Норвегия задержала судно Silver Dania по запросу Латвии из-за возможной причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Сотрудники следственных органов поднялись на борт, чтобы провести обыск, допросить членов команды и изъять возможные вещественные доказательства.

По сведениям полиции, Silver Dania - грузовое судно норвежской судоходной компании Silver Sea. Его команда состоит из 11 российских моряков. Судно следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск и было задержано вечером 30 января у побережья Тромсё.

26 января был серьезно поврежден подводный оптоволоконный кабель связи между Швецией и Латвией. Латвийский оператор LVRTC сообщил, что повреждение произошло из-за "внешнего воздействия".

В тот же день в рамках расследования "серьезной диверсии" власти Швеции проверили другое судно - болгарский сухогруз Vezhen. Однако владелец сухогруза - глава судоходной компании Navibulgar - категорически отверг обвинения в диверсии.

После начала войны России против Украины в феврале 2022 года в Балтийском море неоднократно фиксировались повреждения важных телекоммуникационных и энергетических кабелей. Эксперты не исключают, что эти инциденты могут быть частью гибридной войны против Запада, организованной по указанию России.

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