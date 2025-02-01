Пожары близ Лос-Анджелеса полностью локализованы

Пожарные Калифорнии взяли под полный контроль лесные пожары в районах Пасифик-Палисейдс и Итон на окраинах Лос-Анджелеса.

Лесные пожары в пригородах Лос-Анджелеса взяты под полный контроль. Об этом сообщил Департамент лесного хозяйства и противопожарной охраны штата Калифорния. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, на 100% локализованы два крупнейших пожара в районах Пасифик-Палисейдс и Итон. Общая площадь возгорания составила 57 637 акров. Это 233 кв. км или около 33 000 футбольных полей. Разрушены 16 255 зданий. Предварительное число жертв - 29 человек.

Как пишет Reuters, материальный ущерб от пожаров оценивается в 250 млрд долларов. Агентство поясняет, что понятие "локализован" означает лишь, что распространение огня удается сдерживать. Внутри контролируемых зон может продолжаться горение.

По словам пожарных, локализация на 100% носит скорее символический характер, поскольку последние оставшиеся пожары были на крутых горных склонах.

На прошлой неделе в Южную Калифорнию пришли дожди, которые помогли в борьбе с огнем, отмечает Reuters. Но на горных склонах дождь стал скорее помехой, так как вызвал оползни и заблокировал дороги, по которым ехали пожарные.

По данным агентства AFP, в пригородах Лос-Анджелеса отменили ранее введенные приказы об эвакуации жителей. В разное время они коснулись 180 000 человек.

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