Российские войска ударили по Изюму в Харьковской области. Погибли по меньшей мере пять человек

Российские войска нанесли удар по центральной части города Изюм Харьковской области, известно как минимум о пяти погибших, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, пострадали 38 человек, в их числе 15-летняя девочка.

В результате удара частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой, сообщил глава областной военной администрации.

Мэр города Валерий Марченко рассказал телеканалу "Суспільне", что ракета попала в административное здание и повредила его, еще одно здание рядом и многоэтажные дома.

"Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, видимо, они были у паспортного стола", — сказал Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Изюма и уточнил, что ударом разрушена часть здания городского совета. "С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизни", — написал он в Telegram.

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