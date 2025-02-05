МВД РФ предложило предоставить право на репатриацию негражданам Латвии и Эстонии

Министерство внутренних дел России предложило расширить список иностранцев, имеющих право на получение поддержки в добровольном переселении в РФ так называемых "соотечественников". Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект указа, подготовленный ведомством.

В частности, МВД РФ предлагает добавить в перечень "лиц без гражданства, проживающих на территории Латвии и Эстонии и документированных паспортом негражданина или иностранца, выданным соответствующим органом этих государств".

Также в проекте документа говорится, что в список включат "иностранцев, родившихся или постоянно проживавших на территориях Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской СССР и имевших в прошлом гражданство СССР".

В пояснительной записке к своему проекту МВД объясняет расширение перечня тем, что указанные в документе категории иностранцев, "как правило, владеют русским языком и воспитаны в традициях российской культуры".

Как напоминает "Коммерсант", первоначально участники программы переселения "соотечественников" могли добровольно поселиться в одном из указанных правительством РФ регионов и рассчитывать на компенсацию переезда и помощь в оформлении документов. В начале 2024 года в России был введен институт репатриации — воспользовавшиеся такой опцией граждане РФ, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, выходцы из РСФСР и их прямые потомки, а также люди, ранее добровольно вышедшие из российского гражданства, могли переехать в любой регион и не подтверждать знание русского языка, получив при этом меньшие льготы.

По данным на 2024 год, в Латвии с паспортом негражданина проживали около 170 тысяч человек. В Эстонии, сообщалось в начале 2021 года, число неграждан не превышало 70 тысяч.

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