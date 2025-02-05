ФБК: жена блогера Максима Каца получила около миллиона евро от российской пропагандистской машины

5 февраля в среду российская оппозиционная организация ФБК опубликовала расследование, в котором, со ссылкой на документы из российских коммерческих реестров, говорится, что на протяжении двух лет российско-украинской войны супруга российского Youtube-блогера Максима Каца Екатерина Патюлина получила от интернет и медиа-компаний, контролируемыми Кремлем, около 1 млн евро.

Согласно данным, опубликованным ФБК, Екатерина Патюлина, как индивидуальный предприниматель, получила в 2023 году около 20 млн руб (около 219 тыс евро) от российского аналога Facebook - соцсети "ВКонтакте", а в 2024 году еще 30 млн руб. (около 330 тыс евро), за перевод с Youtube нескольких популярных российских видеоблоггеров. Всего за 2023 и 2024 годы, по данным ФБК, супруга Максима Каца, получила от "ВКонтакте" около миллиона евро - 90 млн рублей. Напомним, сеть "ВКонтакте" принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и полностью прозрачна для российской карательной службы ФСБ. Большинство россиян, осужденных за протесты против войны в Украине, были схвачены за комментарии и посты в этой соцсети.

Как показывают данные ФБК, жена Максима Каца также сотрудничает с "Национальной Медиа Группой" (НМГ), которую возглавляет неофициальная жена российского лидера Владимира Путина, Алина Кабаева. Через подконтрольную НМГ компанию Патюлина получила за раскрутку российских блоггеров 35 млн руб (еще около 350 тыс евро). НМГ заказало Патюлиной размещение у российских блоггеров рекламы российских подсанкционных банктов Газпромбанка и Сбербанка, а также российского магазина приложений RuStore.

ФБК также выяснил, что Патюлина сотрудничает с "Газпром-медиа" (находится под санкциями США) - по его заказу она размещает рекламу государственного проекта "Профессионалитет" по набору студентов на работу, в том числе и на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ФБК утверждает, что за 1,5 млн руб (около 15 тыс евро) рекламу у "Авторских медиа" заказывала подсанкционная компания "Позитив Технолоджиз". США обвиняют ее в сотрудничестве с ФСБ.

Максим Кац заявил российскому эмигрантскому изданию "Медуза", что не комментирует "текущие российские дела", связанные с его семьей. Он также заявил, что его жена была создателем рекламного агентства "Авторские медиа", но сейчас не является его владельцем. Однако, факт сотрудничества своей жены с российской пропагандистской машиной он не отрицал.

Максим Кац - влиятельный российский оппозиционнный Youtube-блогер с аудиторией в 2.4 млн подписчиков. Ранее он безосновательно обвинял ФБК в финансовой нечистоплотности и неоднократно на протяжении многих лет подвергал нападкам как ФБК, так и Алексея Навального, убитого в тюрьме год назад, а также призывал не участвовать в любых формах сопротивления российскому режиму. В прошлом году Максим Кац устроил с соцсети Х травлю ФБК, обвинив его в связях с бывшим российским банкиром Александром Железняком. Кац бездоказательно обвинял ФБК в обелении якобы преступной биографии Железняка. Постоянно проживает в Израиле. В прошлом году он давал концерт в Риге.

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