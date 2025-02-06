В WhatsApp использовалось израильское шпионское ПО против журналистов, в том числе из Латвии

Против более 90 журналистов и активистов из разных стран мира использовалось шпионское ПО, разработанное израильской компанией Paragon Solutions, сообщили представители WhatsApp. Подробнее об этом пишет агентство LETA.

Как выяснили представители компании и итальянские правоохранительные органы, в деле фигурируют телефонные коды более десяти стран, в том числе Латвии.

Главный редактор итальянского издания Fanpage Франческо Канчелато первым публично сообщил, что получил предупреждение от WhatsApp, что против него использовалось шпионское ПО, сообщает британская газета The Guardian.

Компания WhatsApp, которая принадлежит Meta, не раскрыла цели и точные местоположения объектов атаки, но заявила, что они находятся более чем в двадцати странах, в том числе в Европе.

Как сообщили представители WhatsApp, сотрудники платформы в декабре обнаружили, что программное обеспечение Paragon нацелено на пользователей, и закрыли вектор, который использовался для потенциальной угрозы известным личностям.

Как и другие производители шпионских программ, Paragon продает свое ПО под названием Graphite правительственным агентствам для борьбы с преступностью.

В ходе обсуждений с Национальным агентством кибербезопасности Италии и адвокатами компании WhatsApp Ireland Limited выяснилось, что шпионское ПО было нацелено на семь итальянских телефонных номеров, сообщило итальянское правительство.

Кроме номеров с итальянским телефонным кодом, в деле фигурируют номера телефонов с кодами таких стран, как Бельгия, Греция, Латвия, Литва, Австрия, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция, говорится в сообщении.

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