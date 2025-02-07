ВВС Польши будут вести круглосуточное дежурство в странах Балтии в рамках миссии НАТО

Польская военная авиация будет вести круглосуточное дежурство в странах Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing ("Балтийское воздушное патрулирование"), сообщила пресс-служба Минобороны Польши.
"Солдаты 32-й тактической авиабазы завершили обучение и успешно прошли сертификацию. Уже 1 апреля этого года они начнут круглосуточное дежурство в Литве, Латвии и Эстонии в рамках Baltic Air Policing", - говорится в сообщении.
Патрулирование воздушного пространства стран Балтии осуществляется их союзниками по НАТО в рамках миссии Baltic Air Policing с 2004 года, польские военнослужащие участвуют в ней с 2006 года.
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