Трамп требует закрыть USAID за «коррупцию»

Президент США Дональд Трамп в пятницу потребовал закрыть американское гуманитарное агентство USAID. Ранее СМИ писали о том, что из 10 тысяч сотрудников USAID, сохранят свою работу чуть меньше трехсот.

Трамп обвинил агентство в коррупции, но не привел каких-либо конкретных доказательств коррупции в USAID.

"[Новости о] USAID бесят левых радикалов, но что они могут сделать, если деньги тратились настолько необъяснимо, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Такой коррупции мы давно не видели. Закрыть его!".

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой "Америка превыше всего".

Работа USAID и программы иностранной помощи уже приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США.

По данным американских СМИ, из 10 тыс. человек, которые работают в USAID по всему миру, могут сохранить работу не более 300.

Эту информацию подтверждает Reuters со ссылкой на четыре источника. Ожидается, что с пятницы тысячи сотрудников USAID будут отправлены в отпуск, включая тех, кто работает в иностранных офисах организации.

В частности, после сокращения агентства более чем в 30 раз в африканском бюро останутся лишь 12 человек, а в азиатском — восемь.

Один из профсоюзов, представляющих интересы сотрудников агентства, сообщил американскому партнеру Би-би-си — CBS News, что только 294 сотрудника были признаны ключевыми.

USAID — это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тысяч человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID "содействует построению демократии и развитию общества", поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

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