Шольц: В будущем Украина не сможет платить за армию одна

Какими именно гарантии безопасности получит Украина, определится лишь после завершения ее оборонительной войны против России. При этом "у Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать одна, своими финансовыми средствами", и ей потребуется для этого поддержка Германии и "всех друзей" Киева. Такие заявления сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном в субботу, 8 февраля.

Отвечая на вопрос о возможном участии Германии в миротворческой миссии в Украине, Шольц отметил, что считает дебаты на эту тему "неуместными и преждевременными". "Ведь исходят из того, что Украина не получит от России обратно часть свой территории. Я очень серьезен, когда говорю, что ничего нельзя решать без украинцев, - пояснил он. - Сначала нужны окончание конфликта и настоящие переговоры, а не мир под диктовку".

Шольц - за безвозмездную помощь Украине

В то же время канцлер ФРГ в очередной раз раскритиковал подход президента США Дональда Трампа, который 3 февраля объявил, что США будут и дальше помогать Украине при условии, что получат от Киева редкоземельные металлы и "другие вещи". "На Украину напали, и мы оказываем ей поддержку без того, чтобы нам за это платили. Такой должна бы быть позиция у всех", - подчеркнул Шольц.

По данным правительства ФРГ, по состоянию на середину января 2025 года Германия предоставила Украине помощь на 28 млрд евро. Эта сумма учитывает как уже оказанную помощь, так и средства, выделение которых было согласовано на ближайшие годы.

Для сравнения: 2 февраля в интервью агентству AP президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от США его страна получила к сегодняшнему дню 75 млрд долларов из согласованных Конгрессом 177 млрд долларов.

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