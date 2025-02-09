Трамп обсуждал по телефону с Путиным войну в Украине

При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, сколько раз он уже общался с Путиным. "Лучше этого не говорить", - сказал Трамп.

Когда мог состояться разговор Трампа и Путина, не уточняется. Москва об этом тоже не сообщала.

Трамп: Путину есть дело до смертей на поле боя

Президент США полагает, что Путину "есть дело" до смертей на поле боя. "Он хочет, чтобы люди перестанут умирать", - заявил Трамп. "Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, прекрасные люди. Это как ваши дети, два миллиона их - и так бессмысленно", - добавил он, подчеркнув, что полномасштабное военное вторжение России в Украину "никогда не произошло бы", если бы президентом США в 2022 году был он.

При этом Трамп раскритиковал своего предшественника на посту главы американского государства Джо Байдена: "Байден был позором нашей нации. Полным позором".

План Трампа по завершению войны в Украине

Как утверждает Трамп, у него есть конкретный план по завершению войны в Украине. "Надеюсь, это произойдет быстро. Эта война в Украине так ужасна. Я хочу закончить эту проклятую штуку", - сказал он.

Обращаясь к своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, также находившемуся в кабинете Трампа на борту Air Force One, президент США призвал: "Давайте проведем эти встречи. Каждый день умирают люди. Молодые, красивые солдаты. Молодые мужчины, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя".

Ожидается, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет 14-16 февраля, напоминает New York Post.

Доступ к ресурсам Украины в обмен на гарантии безопасности

По словам Трампа, он намерен заключить с Зеленским сделку на суму в 500 млн долларов США по получению доступа американских инвесторов к залежам редкоземельных металлов и месторождениям газа в Украине в обмен на гарантии безопасности в будущем мирном договоре с Россией.

О предоставлении Западу права на добычу полезных ископаемых в Украине говорится и в так называемом "плане победы", который Владимир Зеленский представил осенью 2024 года тогдашним кандидатам на пост президента США Дональду Трампу и Камале Харрис.

3 февраля Трамп вновь заговорил об этой опции, что вызвало большой резонанс у западных политиков и СМИ. 7 февраля Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что США получат приоритет в разработке природных ресурсов Украины, поскольку "американцы помогли больше всех".

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