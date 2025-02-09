В российском порту Усть-Луга произошел взрыв на танкере с мазутом

В порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ на танкере Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуда, произошел "инцидент", в результате которого судно село на мель. Об этом сообщают издания "Фонтанка", "Рент-ТВ" и Telegram-канал Baza в воскресенье, 9 февраля.

По данным Baza, на борту находятся 130 тысяч тонн мазута. Судно готовилось к отходу, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва.

Как сообщает "Фонтанка", аварийным службам передали сообщение, что танкер получил пробоину и тонет, якобы в машинном отделении прозвучало три взрыва. Издание при этом отмечает, что информация о взрывах не подтверждается и речь идет о внешних повреждениях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что "на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение".

По данным СМИ, экипаж эвакуирован, никто не пострадал. На борту судна находилось 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Танкер Koala входит в составленный экологической организацией Greenpeace список российского теневого флота.

Как сообщил изданию The Insider источник в порту, сейчас танкер стоит на мели. Со ссылкой на другой источник издание отмечает, что утечки, вероятно, опасаться не стоит, так как груз в трюмах изолирован. Кроме того, боновые заграждения, средства сбора и другие средства позволяют локализовать и предотвратить разлив.

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