Зеленский выступил против проведения выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение президентских выборов во время войны может привести к потере армии и создаст все условия для российского контрнаступления.

Зеленский сказал об этом в разговоре с журналистами британского телеканала ITV; полная запись интервью опубликована в YouTube-канале Офиса украинского президента.

"Что такое выборы сегодня? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение. Или приостановить военное положение, — сказал Зеленский. — Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее, ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую армию".

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться в 2024 году, однако законы страны запрещают проводить какие-либо голосования во время действия военного положения. Судя по опросам общественного мнения, большинство населения Украины поддерживают решение властей не проводить выборы.

Однако некоторые западные политики, в том числе Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа, все же предлагают Киеву подумать о выборах.

Зеленский заявил, что в таком сценарии в первую очередь заинтересована Россия: в таком случае у нее появляется шанс подготовить контрнаступление и привести к власти в Украине "своего человека", "игрушечного президента".

"Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально даже те, кто не будет возвращаться, морально… все, это пауза. И Россия обязательно будет использовать это для контрнаступательных действий", — сказал президент Украины.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !