Президент Эстонии: Евросоюз должен полностью прекратить энергоимпорт из России

Президент Эстонии Алар Карис на встрече в Вильнюсе с президентом Европейской комиссии и коллегами из стран Балтии и Польши заявил, что синхронизация электросетей с европейским диапазоном частот положила конец энергетической зависимости стран Балтии от России, и призвал все европейские страны продолжить дальнейшее повышение своей независимости и полностью прекратить импорт энергоносителей из России, сообщает агентство BNS.

"Россия — ненадежное государство-агрессор и, скорее всего, останется таковым в ближайшем будущем. Все связи с Россией делают нас уязвимыми, в то время как связи с Европой — наша сила. Для безопасности и независимости Эстонии, Латвии и Литвы будет лучше, если мы уменьшим любую зависимость от России". Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас", — передает слова Кариса канцелярия президента Эстония.

Карис призвал все европейские страны продолжить дальнейшее укрепление своей независимости и полностью прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС.

"Еще не все сделано. К сожалению, ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем российского СПГ в мире, российский теневой флот по-прежнему создает нам проблемы в Балтийском море, а диверсионная кампания России против нас продолжается. Нам следует серьезно рассмотреть возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России", - заявил он.

Карис отметил, что в последние годы ЕС в целом удалось сократить свою энергетическую зависимость от России.

"Мы должны продолжать ужесточать санкции и предотвращать их обход. И санкции должны оставаться в силе не только до окончания войны, но и до тех пор, пока Россия полностью не возместит весь ущерб, нанесенный Украине", — добавил Карис.

Президент Эстонии выразил благодарность Латвии, Литве, Польше и Европейской комиссии за прекрасное сотрудничество в деле синхронизации электросетей с континентальной Европой.

"Я уверен, что в такой атмосфере сотрудничества все будущие цели, какими бы амбициозными они ни были, могут быть достигнуты", — сказал Карис, пожелав сил всем, кто долго готовил подключение электросистем стран Балтии к континентальному европейскому диапазону частот и кто в эти выходные работал над обеспечением энергетической безопасности региона.

Карис передал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен документ с предложениями Эстонии по защите критической инфраструктуры в Европейском союзе.

Встреча президента Польши Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Эстонии Алара Кариса с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе состоялась по завершении синхронизация электросистем стран Балтии с континентальным европейским диапазоном частот.

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