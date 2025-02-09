В ООН сочли незаконным план Трампа по расселению палестинцев

План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, проживающих в секторе Газа, нарушает международное право. Такое мнение выразила председатель независимой комиссии по палестинской территории, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй в интервью изданию Politico, опубликованном в воскресенье, 9 февраля.

"Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке", - заявила она. По оценкам Пиллэй, не существует "ни одного законного способа" осуществления идеи Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа и передаче его во владение США.

Пиллэй, бывший судья Международного уголовного суда (МУС) и специального суда, который рассматривал дело о геноциде в Руанде, также осудила санкции Трампа в отношении должностных лиц МУС из-за расследований в отношении американских граждан и союзников США, таких как Израиль. "Международное право применяется в равной степени, без двойных стандартов к друзьям государства", - заявила Пиллэй.

Пиллэй резко критикует Израиль

Пиллэй также указала, что поддержит обвинение против Израиля в апартеиде в Международном уголовном суде. Страны по всему миру помогли свергнуть апартеид в Южной Африке с помощью санкций против режима, отметила она, добавив, что теперь санкции надо ввести в отношении Израиля. В октябре 2024 года комиссия Пиллэй обвинила Израиль в военных преступлениях и преступлениях против человечности посредством целенаправленного разрушения системы здравоохранения Газы. В начале февраля и США и Израиль вышли Совета ООН по правам человека, в ведении которого находится комиссия.

Предложение Трампа о контроле над сектором Газа

4 февраля Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут "нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия", превратив прибрежную полосу в "ривьеру Ближнего Востока". "Мы будем его развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться", - добавил Трамп.

На вопрос о том, означает ли это отправку войск США в сектор Газа, Трамп ответил: "Мы сделаем то, что необходимо". Нетяньяху заявил, что Трамп "думает нестандартно, со свежими идеями" и "демонстрирует готовность разрушить традиционное мышление".

Предложение Трампа вызвало жесткую критику со стороны палестинцев, арабских стран и многих западных союзников США.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Израиль ввел войска в сектор Газа после масштабной атаки боевиков террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли десятки тысяч палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, скончавшихся от естественных причин.

В середине января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. На первом этапе предусмотрен обмен 33 заложников на 1 904 палестинских заключенных в течение шести недель. ХАМАС заявил, что восемь из 33 заложников мертвы, но не уточнил их имен.

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