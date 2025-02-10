Глава ЕК: Евросоюз должен взять оборону в свои руки

Для Евросоюза настало время взять свои безопасность и оборону "в свои руки". Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной синхронизации электроэнергетической системы стран Балтии с континентальной европейской системой. Слова фон дер Ляйен привела в воскресенье, 9 февраля, пресс-служба ЕК.

"Очевидно, что нам необходимо усилить оборону в масштабах всего ЕС", - подчеркнула фон дер Ляйен, поставив в пример Эстонию, Литву, Латвию и Польшу, которые - среди стран НАТО - тратят на оборону больше всего средств в соотношении с их ВВП.

Ведение войны в современных условиях сопряжено с масштабными вызовами, технологическими задачами и координацией, добавила она. Страны не могут справиться с этим в одиночку, указала глава ЕК.

Еврокомиссия готовит Белую книгу о будущем европейской обороны

Государствам Евросоюза понадобится более плотное сотрудничество "для улучшения операционной совместимости и снижения затрат", предупредила председатель Еврокомиссии.

По ее словам, ЕК готовит Белую книгу о будущем европейской обороны и представит ее лидерам ЕС к середине марта.

"США задали новую повестку"

"Это тем более актуально, что мир быстро меняется. Наш давний союзник - Соединенные Штаты - задал новую повестку", - констатировала Урсула фон дер Ляйен. Европа готова к решительному, но конструктивному диалогу с США "в условиях растущей неопределенности", подчеркнула она.

Подключение стран Балтии к энергосистеме ЕС

Ранее, 9 февраля, стало известно, что Латвия, Литва и Эстония успешно подключились к энергетической сети ЕС, покинув единую с РФ и Беларусью энергосистему. В подготовку транзита было вложено около 1,6 млрд евро (1,7 млрд долларов) - главным образом из средств ЕС. Шаг является чисто символическим, так как три балтийские страны не покупали российскую и белорусскую электроэнергию с мая 2022 года.

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