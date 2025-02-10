На выборах в Косово победила партия действующего премьера, укреплявшего контроль над районами, где живут сербы

На состоявшихся в воскресенье в Косово парламентских выборах, по предварительным данным, победила правящая партия, но абсолютного большинства голосов в парламенте она получить не смогла и вынуждена будет формировать правительственную коалицию.

По предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии Косова, которые огласили участники выборов, правящая левопопулистская партия Vetevendosje ("Самоопределение") во главе с премьер-министром Альбином Курти собрала 39,8% голосов и получит около трети мест в 120-местном парламенте.

Прравоцентристская Демократическая партия получила 21,8%, другая правоцентристская сила, Демократическая лига — 18,1%, левый Альянс за будущее Косова — 7,6%.

Партия албанского националиста Курти пришла к власти в 2021 году во главе коалиции, получившей более 50% голосов.

Ставший премьер-министром политик начал укреплять контроль Приштины над северной частью страны, где большинство населения составляют этнические сербы. Это обеспечило ему популярность в Косово, но вызвало недовольство его основных партнеров — ЕС и США. Оппозиционные партии выступают за более примирительный подход, а также критикуют действия правительства в сфере экономики.

Согласно конституции Косово, 10 членов парламента должны быть представителями сербского меньшинства, и они не пойдут в коалицию с партией Курти. Еще 10 мест зарезервированы для представителей других этнических меньшинств, которые ранее сотрудничали с партией Vetevendosje.

Курти ранее заявлял, что не будет сотрудничать ни с одной из оппозиционных партий.

Косово после войны 1990-х

После распада Югославии в 1990-х годах Косово — одна из частей бывшего единого государства — стремилось к независимости. Сербия ответила на это жестокими репрессиями против этнических албанцев.

Многолетний конфликт закончился в 1999 году воздушными ударами сил НАТО по территории Сербии, которые продолжались с марта по июнь. Сербия вывела свои войска из Косово.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года. Государство признали США и многие страны ЕС. Сербия, как и ее давняя союзница Россия (а также Китай), отказываются признавать Косово. Этого также не сделали пять стран ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Из 1,8 млн человек, проживающих в Косово, 92% — этнические албанцы, и только 6% — этнические сербы. Но многие граждане Сербии считают земли Косова своими и поддерживают политику властей по возвращению их под контроль Белграда. Отношения между Белградом и Приштиной остаются напряженными.

В октябре 2023 года косовские власти обвинили Сербию в намерении аннексировать северную часть страны — тогда более 30 вооруженных боевиков вступили в бой с полицейскими Косово в северной деревне Баньска. Выгнать их удалось только после многочасовой операции, стоившей жизни нескольким полицейским.

В марте того же года 11 пунктов соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово были одобрены и обнародованы, хотя формально и не подписаны.

Формальное признание Косово Сербией в их число не входит, но Белград обязался не препятствовать вступлению страны в международные организации, например, в НАТО или ЕС (Приштина подала заявку на вступление в ЕС в декабре 2022 года, но процесс может затянуться на десятилетия).

Отдельные положения этих соглашений, в частности, признание странами автомобильных номеров друг друга, уже выполняются.

В апреле 2024 года Европейский союз внес поправки в главу 35 контрольных параметров для Сербии (то есть требований для членства в ЕС), включив в нее обязательства Сербии перед Косово. Иначе говоря, от соблюдения соглашений может зависеть вступление Сербии в ЕС.

Сербия подала заявку на вступление в блок в 2009 году и получила статус кандидата в 2012-м. При этом, согласно одному из последних опросов, за вступление в Евросоюз выступает лишь относительное большинство сербов — 40%, против — 34%.

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