СМИ: Спецпосланник Трампа посетит Украину 20 февраля

Cпецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог посетит Киев 20 февраля. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Агентство Reuters также передавало, что визит состоится до конца месяца.

Поездка изначально планировалась до инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января, но была отложена.

Зеленский: "Серьезные люди" из команды Трампа приедут в Украину

Между тем Зеленский сообщил, что "серьезные люди" из команды Трампа посетят Украину еще на этой неделе, до Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которая пройдет с 14 по 16 февраля. Конкретных имен он не назвал.

"Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть. - Ред.) общее видение главных вещей - как остановить (Владимира. - Ред.) Путина и как дать гарантии безопасности Украине", - привело слова Зеленского издание "Укринформ".

Зеленский встретится с Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности

Владимир Зеленский подтвердил, что у него также состоится ряд встреч в рамках МКБ, в том числе - с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

"Также будут встречи и с командой президента Трампа, и у моей команды там будут отдельные встречи, разговоры… После этого будет продуктивная работа и в Украине с коллегами из Соединенных Штатов Америки", - процитировало Зеленского агентство УНИАН.

Украинский президент говорил, что в рамках МКБ обсудит с партнерами в Европе возможность увеличения объема замороженных активов РФ.

Трамп: В Киев не поеду

Украинский лидер добавил, что ведется работа над его встречей с главой Белого дома.

"Наши команды работают над нашим диалогом и встречей между мной и президентом Трампом. Он говорил об этом. Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет", - заявил глава украинского государства.

Трамп 7 февраля анонсировал "вероятную" встречу с Зеленским. Дату предполагаемых контактов Трамп тогда не назвал. На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил: "Может быть, но туда (в Киев. - Ред.) я не поеду".

Пообщаться с Трампом до встречи президента США с Путиным

Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил что, ему необходимо лично пообщаться с Трампом до встречи президента США с Путиным, "иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины".

Зеленский добавил, что его приоритетом является "повышение потребности Украины в гарантиях безопасности" как части общего соглашения по исключению вероятности нового вторжения РФ в Украину в будущем.

Келлог: Администрация Трапа готова усилить санкционное давление на Россию

Ранее, 6 февраля, в интервью газете New York Post Кит Келлог рассказал, что администрация Трапа готова усилить санкционное давление на Россию, чтобы положить конец войне в Украине. По его словам, Киев и Москва должны в итоге договориться о мире, но "обе стороны в любых переговорах должны уступать".

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