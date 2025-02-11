ЕС пересмотрит распределение своей внешней помощи

Европейская комиссия намерена привести выделение многомиллиардной внешней помощи в соответствие с внешнеполитическими интересами Евросоюза на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины и жесткой риторики президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник, 10 февраля, агентство Bloomberg.

Распределение внешнего финансирования планируется сделать более адресным и способным обеспечить стратегические интересы ЕС, включая укрепление союзов с единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание потока мигрантов.

В проекте документа, оказавшегося в распоряжении Bloomberg, отмечается, что общий бюджет Евросоюза, который традиционно составляет около 1 процента ВВП блока, перенапряжен ввиду широкого спектра требований - от "зеленого" перехода до расходов на оборону. Идея оптимизации семилетнего бюджета на 2028-2034 годы Еврокомиссия намерена представить в ближайшие недели.

ЕС - крупнейший донор международной помощи

Евросоюз является крупнейшим в мире донором международной помощи. В 2023 году государства-члены ЕС в савокупности выделили на поддержку зарубежных стран 99 млрд долларов, тогда как США - около 72 млрд долларов, отмечает агентство.

План Еврокомиссии по распределению средств внешней помощи разрабатывается на фоне решения Дональда Трампа о ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Сразу после своего вступления в должность он объявил о приостановке финансирования на 90 дней почти всех программ агентства, которое ежегодно распределяло зарубежную помощь на десятки миллиардов долларов.

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