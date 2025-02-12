"Это невозможно". Кремль — об обмене оккупированными территориями между Россией и Украиной

Россия не станет обсуждать тему обмена оккупированными территориями на переговорах с Украиной, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего обменять часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на часть украинской территории, аннексированной Россией.

"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", — отметил Песков.

Накануне в интервью The Guardian президент Украины сказал, что в случае мирных переговоров с Москвой Киев "обменяет одну территорию на другую".

На вопрос, какую именно часть оккупированной территории Украины он попросит в обмен на Курскую область, Зеленский ответил так: "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета".

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