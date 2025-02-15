Наезд автомобиля на толпу в Мюнхене: погибли женщина и двухлетний ребенок, следствие рассматривает версию теракта

Спустя два дня после наезда мужчины на автомобиле на толпу людей в Мюнхене от полученных травм скончались два человека - 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на Управление уголовной полиции Баварии.

Нападение в Мюнхене

Днем 13 февраля 24-летний гражданин Афганистана въехал на автомобиле в толпу людей на мюнхенской площади Штигльмайерплац. В результате нападения пострадали по меньшей мере 30 человек. Злоумышленник находился на территории ФРГ легально с 2016 года. Ранее сообщалось, что власти отклонили прошение афганца об убежище, но разрешили ему оставаться в Германии из-за невозможности депортации.

Следствие исходит из того, что нападение в Мюнхене является терактом. По данным dpa, подозреваемый перед атакой опубликовал в соцсетях пост исламистского содержания. Полиция усматривает в нападении "признаки экстремизма".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал депортировать подозреваемого после вынесения приговора. Шольц также отметил, что правительство ФРГ планирует новые рейсы по депортации в Афганистан.

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