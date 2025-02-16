Латвия и еще 17 стран призывают российские власти освободить политзаключенных

Российские власти должны выполнить международные обязательства и освободить всех политзаключенных, говорится в совместном заявлении 18 стран (в том числе и Латвия), приуроченном к годовщине смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального.

В России насчитывается более 800 политзаключенных. Многие из них заключены в тюрьму за осуждение незаконного вторжения России в Украину и жестокости в отношении украинского народа. Политзаключенные подвергаются пыткам, им не предоставляется надлежащая медицинская помощь, а также их принудительно помещают в психиатрические учреждения, отмечается в заявлении со ссылкой на доклады специального докладчика ООН.

Как подчеркивается в документе, со смерти Навального прошел год, но ситуация с правами человека в России только ухудшается. "Кремль уничтожает мирную оппозицию, поддерживая атмосферу страха и подрывая верховенство права в своих интересах", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что ответственность за смерть Навального лежит на российских властях.

Подписавшие заявления страны выражают солидарность с гражданским обществом и правозащитниками России, которые, несмотря на большие риски, неустанно работают во имя ее лучшего будущего.

Заявление подписали Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Германия и Швеция

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