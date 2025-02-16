Сикорский: Польша не намерена размещать своих военных в Украине

Польша не намерена размещать свой военный контингент в Украине после завершения конфликта, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.

"Это не рассматривается, поскольку обязанность Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию", — сказал глава польского МИД.

Сикорский также выступил против идеи создания армии Евросоюза, выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я думаю, нам следует быть осторожнее с этим термином, потому что разные люди понимают его по-разному. Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не произойдет", — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, он всегда выступал за то, чтобы Европа, ЕС развивали свои оборонительные способности.

"Если США хотят, чтобы мы делали больше для обороноспособности — в этом должна быть национальная компонента, компонента НАТО, но также, думаю, компонента ЕС, европейские субсидии для оборонной индустрии, чтобы нарастить нашу способность производить, но также какая-то европейская сила, которая стоит своего имени", — сказал Сикорский.

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