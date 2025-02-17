Зеленский: Украина не участвует в переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать

Власти Украины ничего не знают о планирующихся переговорах в Саудовской Аравии, не будут принимать в них участия и не намерены их признавать. Об этом в ходе видеобрифинга из ОАЭ заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения о встрече представителей РФ и США в Эр-Рияде.

"Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

В настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. 18 февраля президент Украины отправится в Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, его поездка в Эр-Рияд "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

18 февраля в Эр-Рияде запланирована встреча представителей США и России. От Вашингтона в ней участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Москву на встрече представляют глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры в Саудовской Аравии о завершении российско-украинской войны ранее анонсировал Дональд Трамп. Он заявлял, что в них будут участвовать представители России, США и Украины. США, по данным источников NBC News, сперва собираются провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами. При этом представителей Украины, утверждает телеканал, на переговоры пока не пригласили.

В Кремле заявили, что основная цель встречи российской делегации с представителями США — восстановление отношений между странами, подготовка возможных переговоров о завершении российско-украинской войны, а также организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что она может пройти в Эр-Рияде в конце февраля.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !