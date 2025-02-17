Ватикан сообщил о "сложной клинической ситуации" со здоровьем папы Франциска

Папа римский Франциск неделю назад заболел бронхитом и в минувшую пятницу был госпитализирован в римскую больницу Gemelli. В понедельник состояние понтифика ухудшилось, и врачам пришлось изменить ход его лечения.

Ватикан уточнил, что у 88-летнего понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала модификации его лечения для решения "сложной клинической ситуации".

Папа Франциск останется в больнице до тех пор, пока это будет необходимо, говорится в сообщении Ватикана.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик находится "в хорошем расположении духа". По его словам, дополнительная информация о состоянии здоровья папы будет опубликована позднее.

Ранее врачи предписали понтифику полный покой, поэтому он не смог выступить с традиционной еженедельной молитвой в воскресенье перед паломниками на площади Святого Петра.

Утром в понедельник Ватикан сообщал, что "папа Франциск хорошо провел ночь". "Клинические показатели стабильны, проводятся диагностические и терапевтические мероприятия, предписанные медперсоналом", — говорилось в сообщении Ватикана.

Аргентинский понтифик возглавляет Римско-католическую церковь почти 12 лет. На протяжении всей жизни он страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за удаления части легкого в возрасте 21 года после перенесенной болезни. Из-за этого, как писали СМИ, он более восприимчив к респираторным инфекциям.

Ранее, в марте 2023 года, Франциск провел три ночи в больнице для лечения бронхита. В декабре того же года понтифик был вынужден отменить свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты на климатический саммит COP28 из-за очередного приступа болезни.

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