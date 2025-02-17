FT: Европейские страны спорят из-за отправки войск в Украину

В ходе встречи в Париже, на которой предполагалось прийти к консенсусу в вопросе того, как реагировать на переговоры США и России (должны состояться завтра в Эр-Рияде), европейские лидеры (прежде всего Германия, Польша и Испания) заявили о своем нежелании направлять миротворческие силы в Украину — спустя всего несколько часов после того, как о такой готовности сообщил премьер Великобритании Кир Стармер, пишет Financial Times.

Газета, ссылаясь на трех чиновников, участвующих в подготовке парижской встречи, пишет, что Франция предложила обсудить вопрос о создании "сил обеспечения", которые будут размещены за линией боевого соприкосновения, а не на ней.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что "никто в настоящее время не рассматривает возможность отправки войск в Украину". Варшава не готова направить войска в Украину, подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц, которому в воскресенье предстоят общенациональные выборы, сохранил свою давнюю осторожность в вопросе развертывания войск в Украине, заявив, что дебаты по этому вопросу преждевременны, отмечает FT.

Альбарес добавил, что при любом обсуждении вопроса о размещении войск или миротворцев "необходимо рассмотреть, для какой миссии (это будет), кто будет входить в ее состав, под каким флагом, с каким мандатом".

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