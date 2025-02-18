СМИ: Сделка Трампа стала бы экономической колонизацией Киева

Предложение администрации президента США Дональда Трампа Украине о доступе к редкоземельным металлам выходило далеко за пределы добычи минералов, а охватывало нефть, газ, порты и другую инфраструктуру. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на проект предложения.

Условия, выдвинутые США, "равнозначны экономической колонизации Украины со стороны США" и "подразумевают бремя репараций, которое невозможно выполнить", пишет газета. По ее данным, документ "вызвал в Киеве смятение и панику".

В проекте документа говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины". Договор охватывает "минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)". Что именно относится к последнему, не уточняется.

По договору, администрация Трампа хотела, чтобы США забирали половину текущих доходов Украиной от добычи ресурсов, а также половину от стоимости "всех новых лицензий (на добычу ресурсов. - Ред.), выданных третьим лицам". На такие доходы будет распространяться залоговое право США. "Этот пункт означает - "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", - объяснил газете один из источников, близкий к переговорам. В соглашении говорится, что "в отношении всех будущих лицензий у США будет право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта".

"Хуже репараций после Второй мировой войны"

Как утверждает издание, президент Украины Владимир Зеленский изначально сам предложил идею предоставить США доли в добыче украинских редкоземельных металлов. Он, как пишет The Daily Telegraph, предполагал, что американские компании начнут свою деятельность в Украине, и это удержит Россию от атак.

"Вероятно, Зеленский не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоров, побежденные в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году", - констатирует газета. Если бы проект соглашения приняли, требования Трампа составили бы большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, отмечает The Telegraph.

Зеленский отказался от сделки Трампа по природным ресурсам

Как ранее выяснили СМИ, администрация Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении войны.

Зеленский отказался подписывать документ, пояснив, что в нем нет "конкретных вещей о гарантиях безопасности". "Для меня это очень важно: связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями. Это должно быть прописано юридически правильно, корректно. Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе", - заявил он.

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