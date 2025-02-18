В Анкаре проходят переговоры Зеленского с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаются в президентском комплексе в Анкаре, сообщает турецкое издание Hurriyet.

В ходе встречи лидеры двух стран планируют обсудить стратегическое партнерство, а также обменяться мнениями о "последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах", заявил представитель Эрдогана.

Перед встречей Зеленский с женой посетили открытие нового здания посольства Украины в Анкаре.

"Мы хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы конец войны сопровождался определенными гарантиями безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии были предоставлены США, европейскими странами и Турцией", — сказал Зеленский на церемонии открытия.

После визита в Анкару Зеленский должен отправиться в Саудовскую Аравию. Его визит не связан с переговорами между Россией и США, которые проходят во вторник в Эр-Рияде.

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