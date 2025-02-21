Reuters: Украина из-за обстрелов потеряла 40% добычи газа и планирует импортировать до 800 млн кубометров из Европы

Украина потеряла 40% добычи газа после российских ракетных ударов, сообщает высокопоставленный источник Reuters в украинской газовой отрасли. По его данным, в феврале и марте 2025 года Киев планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы для компенсации потерь.

"Мы могли бы обойтись без импорта в этом отопительном сезоне, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутренней добычи", — заявил собеседник агентства.

До начала атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в день. Зимой ежедневное потребление газа в стране достигло 110-140 млн кубометров. Дефицит покрывался за счет запасов в хранилищах, пишет Reuters.

По данным украинского оператора газотранспортных систем (вероятно, речь идет о компании "Оператор ГТС Украины" — прим. "Медузы"), в начале февраля Украина начала наращивать импорт газа и с тех пор его объемы выросли почти в 10 раз — до более чем 20 млн кубометров в сутки. Источник Reuters и чиновники украинского энергетического ведомства не раскрыли текущий уровень добычи газа в стране.

По словам собеседника агентства, запасы газа в хранилищах Украины невелики, но благодаря запланированному импорту и сохранившейся добыче внутри страны власти смогут обойтись без ограничений для промышленности и домохозяйств до конца отопительного сезона. Обычно он начинается в конце октября и заканчивается в апреле.

Для отопительного сезона 2025-2026 годов, по оценке источника Reuters, Украине необходимо сформировать запасы газа примерно на 13 млрд кубометров. Собеседник агентства отмечает, что начать закачку газа в хранилища необходимо уже этой весной. Но пока неясно, сколько газа Украина может импортировать после марта. Это зависит от уровня внутренней добычи, на который напрямую влияет интенсивность российских обстрелов, добавил источник.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину войска РФ атакуют объекты украинской энергетической инфраструктуры беспилотниками, а также наносят по ним ракетные удары.

В последние недели, утверждает Reuters, Россия усилила атаки по газовым месторождениям. Агентство отмечает, что основные газодобывающие предприятия Украины находятся в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтаве, поэтому уязвимы для российских атак.

Украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" и крупная частная энергетическая компания ДТЭК сообщали, что в феврале в результате российских атак их объекты были повреждены по меньшей мере дважды.

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