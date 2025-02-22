Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, заявил журналистам в Белом доме в пятницу, 21 февраля, президент США Дональд Трамп. "Я считаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. Знаете, почему? Потому что мы хотим остановить убийство миллионов людей", - сказал Трамп.

Ранее в тот же день он же в интервью Fox News Radio заявил, что не видит необходимости в участии Зеленского в переговорах о прекращении войны России против Украины. Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что продолжает диалог с обеими сторонами.

Трамп не поедет в Москву на 9 мая

Кроме того, на этой же встрече с журналистами Трамп опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что он посетит Москву 9 мая. На вопрос, собирается ли он участвовать в праздновании в России Дня победы во Второй мировой войне, глава Белого дома ответил: "Нет, не собираюсь".

Французский журнал Le Point сообщил ранее со ссылкой на неназванные источники, что Трамп может присутствовать на параде в Москве и что встретится в российской столице с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Трампа в Москву на празднование 9 мая пока не планируется. На вопрос журналистов, договорились ли стороны о визите, Песков ответил отрицательно.

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