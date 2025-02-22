ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около 10 лет

В субботу 22 февраля ХАМАС освободил шесть израильских заложников, двое из которых удерживались в секторе Газа около 10 лет. Эти шестеро — последние из оставшихся в живых 33 заложников, которых ХАМАС обязался освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. В ответ Израиль отпустил на свободу 602 палестинских заключенных.

Представители группировки передали заложников представителям Красного Креста. Передача проходила в трех разных населенных пунктах: Рафахе на юге сектора Газа, в Нусейрате в центральной части анклава и в городе Газа.

Как и в предыдущих случаях, почти всем заложникам перед освобождением пришлось подняться на сцену, окруженную вооруженными людьми .

Сначала были освобождены Таль Шохам и Авера Менгисту, которых передали представителям Красного Креста в Рафахе.

Через три часа после этого ХАМАС передал Красному Кресту еще трех заложников. Элия Коэн, Омер Шем-Тов и Омер Венкерт в сопровождении вооруженных людей вышли на сцену в Нусейрате: заложники были одеты в форму военного образца. Затем три израильтянина были вывезены на машинах Красного Креста и переданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Шестого заложника, Хишама ас-Саида, ХАМАС решил освободить в городе Газа без привычных показательных церемоний. Позже ЦАХАЛ подтвердил, что ас-Саид был передан Красному Кресту.

Группировка взяла в заложники Коэна, Шем-Това, Шохама и Венкерта во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Коэн, Шем-Тов и Венкерт были захвачены ХАМАС во время фестиваля Nova на юге Израиля.

Элие Коэну 27 лет, он был на фестивале вместе со своей девушкой Зив Авуд. Как пишет Times of Israel, его похитили, когда они вместе пытались спрятаться в бомбоубежище под грудой мертвых тел. Авуд удалось сбежать.

Омеру Венкерту 23 года. Его последний разговор с родителями состоялся в день атаки в 7:50 утра. Позднее они получили видео, на котором Омер изображен связанным на платформе белого пикапа. По словам его матери, семья не получала никаких известий о нем с октября 2023 года.

Омеру Шем-Тову 22 года. Как и Венкерт, он последний раз выходил на связь с родителями утром 7 октября 2023 года. Известно, что после начала атаки он пытался уехать с фестиваля на машине. Шем-Тов отправил родителям свою геолокацию: по ней можно было увидеть, как в один из моментов его машина изменила направление в сторону сектора Газа.

​​Талю Шохаму 39 лет. Он гражданин Израиля и Австрии. ХАМАС взял его в заложники в кибуце Беэри. Вместе с ним в плену оказались многие его родственники, в том числе его жена Ади Шохам и малолетние дети — трехлетняя дочь Яэль и восьмилетний сын Наве. Его близкие были освобождены 25 ноября 2023 года.

Хишам ас-Саид и Авера Менгисту — израильские граждане, которые находились в заложниках у группировки уже более десяти лет. Они были захвачены независимо друг от друга после пересечения границы сектора Газа.

Хишаму ас-Саиду, израильскому бедуину, 39 лет. Патруль ХАМАС задержал его в апреле 2015 года, когда он пересекал границу недалеко от контрольно-пропускного пункта Эрез. По словам отца ас-Саида, это было не первое его посещение сектора Газа.

Ас-Саид был заложником ХАМАС почти 3600 дней. О нем ничего не было известно до 2022 года, когда группировка опубликовала видео, на котором он выглядел больным и истощенным.

Авера Менгисту провел в заключении 3821 день. Он пересек границу в северной части сектора Газа в сентябре 2014-го, на тот момент ему было 28 лет. О нем ничего не было известно вплоть до начала 2023 года, когда ХАМАС выпустил видео, на котором был изображен, согласно их заявлениям, живой Менгисту.

Это уже седьмой обмен после прекращения огня 19 января. В ходе первого этапа стороны договорились обменять 33 израильских заложника на около 1900 палестинских заключенных.

На этот раз Израиль освободил 602 палестинских заключенных.

ХАМАС досрочно освободил всех оставшихся в живых заложников, которых группировка обещала отпустить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. Изначально планировалось, что 22 февраля группировка вернет Израилю только трех человек. Остальных — неделей позже.

Группировка изменила свое решение после того, как соглашение о прекращении огня чуть не оказалось на грани срыва в середине февраля. 10 февраля стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Египетские и катарские посредники смогли, как утверждали представители ХАМАС, "устранить препятствия" и "сократить разрыв" между их позициями.

Шесть освобожденных сегодня израильтян — последние из оставшихся живых заложников, которых ХАМАС обязался вернуть в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. После его завершения в заключении у ХАМАС останутся еще 58 человек. Считается, что 34 из них мертвы.

В среду 19 февраля ХАМАС заявил, что готов освободить всех оставшихся заложников в ходе одного обмена, если соглашение о прекращении огня с Израилем перейдет на вторую фазу в следующем месяце.

Предложение поступило после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назначил одного из своих ближайших советников, министра управления планированием Рона Дермера, руководителем израильской делегации на переговорах по заключению второго этапа сделки.

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