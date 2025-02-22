NYT: Новый проект сделки США с Киевом - жестче прошлого

Некоторые требования в новом проекте соглашения США от 21 февраля по использованию природных ресурсов Украины - жестче, чем те, которые содержались в варианте сделки, привезенном в Киев американским министром финансов Скоттом Бессентом 14 февраля. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на новый вариант документа.

Так, Вашингтон призывает Украину отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от оборота в портах и с использованием другой инфраструктуры, констатировала NYT. Эти условия уже содержались в проекте от 14 февраля.

Спецфонд с целевым показателем в 500 млрд долларов

В то же время в новом документе отмечается, что доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором США получат 100-процентную финансовую долю. Украине предлагается делать взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов (477 млрд евро). Эту сумму Трамп требует от Киева в обмен на американскую помощь.

Данный показатель значительно превышает фактические доходы страны от ресурсов, которые в прошлом году составили 1,1 млрд долларов (1,05 млрд евро), и более чем в четыре раза - выше, чем объем помощи, выделенной США Украине на сегодняшний день.

Сумма в 500 млрд долларов не упоминалась в предыдущей версии сделки, хотя Трамп публично ее и озвучивал.

Конкретных обязательств по военной помощи Киеву нет

В документе по-прежнему не указаны никакие конкретные обязательства США по оказанию помощи Украине в вопросе ведения военных действий. Соединенные Штаты, однако, намерены взять на себя долгосрочные финансовые обязательства, чтобы помочь Киеву в экономическом развитии.

В обновленном проекте говорится, что США могут реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе путем вложения средств в развитие недр и инфраструктуры страны.

Reuters: Киеву пригрозили закрыть доступ к Starlink

Украинская сторона пока не сказала, согласится ли она на сделку на предложенных условиях. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что группа на правительственном уровне начнет работу над соглашением 24 февраля и что Украина хочет получить конкретные гарантии безопасности в обмен на доступ Вашингтона к своим ресурсам.

Ранее, 21 февраля, агентство Reuters написало со ссылкой на источники, что в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины американская сторона пригрозила Киеву закрыть доступ к системе спутникового интернета Starlink компании Илона Маска SpaceX.

В частности, вопрос о Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между Владимиром Зеленским и спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Последний пригрозил "неминуемым отключением работы" Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах, утверждалось в публикации.

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