Во Франции произошло нападение с ножом, один человек погиб

Один человек погиб и по меньшей мере двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Инцидент произошел на демонстрации в поддержку Конго, которую патрулировала полиция.

На месте происшествия задержан 37-летний алжирец, тяжело ранивший ножом двух полицейских — одного в шею, другого в грудь, а гражданин, пытавшийся вмешаться, чтобы помешать нападавшему, получил ножевое ранение и скончался.

Нападавший, как сообщается, выкрикивал "Аллаху Акбар". Прокуратура начала расследование по факту терроризма.

По словам местного прокурора, в отношении подозреваемого было принято решение о депортации, поскольку он находился в списке лиц, подозреваемых в терроризме. Президент Эммануэль Макрон заявил, что "нет никаких сомнений в том, что это был исламистский теракт".

Макрон выразил соболезнования семье погибшего. "Я хочу подтвердить решимость правительства и мою решимость продолжать работу по искоренению терроризма на нашей земле", — подчеркнул президент Франции.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру написал в X, что "фанатизм нанес новый удар, и мы скорбим".

"Мои мысли обращены к жертвам и их семьям, и я твердо надеюсь, что раненые поправятся", — сказал он.

Ожидается, что министр внутренних дел Бруно Реталло посетит место происшествия в субботу вечером.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !