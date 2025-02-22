Папа римский «в критическом состоянии» после «респираторного кризиса»

Состояние Папы римского Франциска остается "критическим" после того, как ранее в субботу у него случился "затяжной астмоподобный респираторный кризис", сообщил Ватикан.

88-летний понтифик "более нездоров, чем вчера", ему были сделаны переливания крови, говорится в заявлении.

Переливание крови было признано необходимым из-за низкого уровня тромбоцитов, связанного с анемией, сообщили в Ватикане.

Ватикан сообщил, что понтифик был бодр, но ему требовался "большой объем" кислорода, и его прогноз "остается осторожным".

"Состояние Святого Отца остается критическим, — говорится в заявлении Ватикана. — Папа не вне опасности".

"Святой Отец находится в сознании и провел день в кресле, хотя ему было тяжелее, чем вчера", — добавляется в заявлении.

Папа проходит лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице "Агостино Джемелли", где он находится с 14 февраля. Его госпитализировали из-за трудностей с дыханием после перенесенного бронхита.

На прошлой неделе врачи сообщили, что у понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала модификации его лечения для решения "сложной клинической ситуации". После рентгена и лабораторных исследований у папы выявили двустороннюю пневмонию.

В рамках лечения папа Франциск периодически получает кислород, и, по словам медиков, реагирует на усиленную медикаментозную терапию пневмонии.

В пятницу лечащие врачи понтифика заявили, что угрозы для его жизни нет, но он "не вне опасности".

Серджио Альфьери, глава команды лечащих врачей понтифика, на пресс-конференции в пятницу так прокомментировал его состояние: "Он вне опасности? Нет. Но если задаться вопросом "грозит ли ему смерть", то ответ будет "нет"".

По словам Альфьери, до того, как Франциска доставили в больницу, он переболел сезонным гриппом, а также страдал от усталости "в связи с его сложными обязанностями".

Папа особенно подвержен легочным инфекциям, так как в зрелом возрасте у него развился плеврит, а в 21 год ему удалили часть одного из легких.

За 12 лет пребывания на посту главы Римско-католической церкви понтифик несколько раз попадал в больницу, в том числе в марте 2023 года, когда он провел три ночи в клинике с бронхитом.

Из-за болезни папа Франциск вторую неделю подряд пропустит традиционную воскресную проповедь.

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