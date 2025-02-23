Болгария: офис ЕК в Софии забросали краской и коктейлями Молотова на фоне бойкота супермаркетов

В столице Болгарии Софии тысячи людей протестуют против плана правительства присоединиться к еврозоне. Демонстрация переросла в насилие, когда протестующие забросали офис Европейской комиссии краской и коктейлями Молотова.

22 февраля демонстрация в Софии началась у здания Центрального банка Болгарии, где протестующие подожгли кукол, похожих на президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и других официальных лиц. Затем протестующие бросили краску и бутылки с зажигательной смесью в местный офис ЕК и подожгли дверь офиса. Полиция потушила пламя.

Около десяти болгарских полицейских получили легкие ранения в ходе столкновений с протестующими. Несколько человек были задержаны, сообщил журналистам высокопоставленный полицейский.

Протестующие, в основном сторонники ультранационалистической партии "Vazraždane" ("Возрождение"), требовали отставки правительства Болгарии и отказа от идеи введения евро в стране.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на платформе "Bluesky осудила беспорядки в Софии, подчеркнув, что насилие и вандализм никогда не являются решением.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen.ec.europa.eu) February 22, 2025 at 5:18 PM

Между тем жители Болгарии начали бойкот крупных сетей продуктовых магазинов и супермаркетов на фоне разочарования в связи с ростом цен на продукты, сообщает Euronews.

Потребители требуют закона, который бы регулировал цены, а также заставил бы магазины ограничивать наценки на продукты до 30%.

Болгарские СМИ сообщают, что бойкот в четверг, 20 февраля, снизил товарооборот супермаркетов на 30%. При этом акция увеличила продажи во многих небольших продуктовых магазинах. Это была вторая подобная акция, а следующая состоится 27 февраля. Многие потребители надеются, что такая активность приведет к изменению цен.

Правительство Болгарии заявляет, что принимает ряд мер для предотвращения недобросовестных практик при продаже продуктов питания, тогда как регулятор начал проверку цен.

Протесты и бойкоты покупателей из-за высоких цен на продукты питания на Балканах начались в январе. До Болгарии подобные акции также прошли в Хорватии, Румынии, Сербии, Словении и Греции.

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