Болгария: офис ЕК в Софии забросали краской и коктейлями Молотова на фоне бойкота супермаркетов

В столице Болгарии Софии тысячи людей протестуют против плана правительства присоединиться к еврозоне. Демонстрация переросла в насилие, когда протестующие забросали офис Европейской комиссии краской и коктейлями Молотова.
22 февраля демонстрация в Софии началась у здания Центрального банка Болгарии, где протестующие подожгли кукол, похожих на президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и других официальных лиц. Затем протестующие бросили краску и бутылки с зажигательной смесью в местный офис ЕК и подожгли дверь офиса. Полиция потушила пламя.
Около десяти болгарских полицейских получили легкие ранения в ходе столкновений с протестующими. Несколько человек были задержаны, сообщил журналистам высокопоставленный полицейский.
Протестующие, в основном сторонники ультранационалистической партии "Vazraždane" ("Возрождение"), требовали отставки правительства Болгарии и отказа от идеи введения евро в стране.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на платформе "Bluesky осудила беспорядки в Софии, подчеркнув, что насилие и вандализм никогда не являются решением.
Между тем жители Болгарии начали бойкот крупных сетей продуктовых магазинов и супермаркетов на фоне разочарования в связи с ростом цен на продукты, сообщает Euronews.
Потребители требуют закона, который бы регулировал цены, а также заставил бы магазины ограничивать наценки на продукты до 30%.
Болгарские СМИ сообщают, что бойкот в четверг, 20 февраля, снизил товарооборот супермаркетов на 30%. При этом акция увеличила продажи во многих небольших продуктовых магазинах. Это была вторая подобная акция, а следующая состоится 27 февраля. Многие потребители надеются, что такая активность приведет к изменению цен.
Правительство Болгарии заявляет, что принимает ряд мер для предотвращения недобросовестных практик при продаже продуктов питания, тогда как регулятор начал проверку цен.
Протесты и бойкоты покупателей из-за высоких цен на продукты питания на Балканах начались в январе. До Болгарии подобные акции также прошли в Хорватии, Румынии, Сербии, Словении и Греции.