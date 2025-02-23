Израиль отложил освобождение 600 палестинских заключенных

Освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа будет отложено до тех пор, пока ХАМАС не прекратит "унизительные церемонии", которые террористическая группировка устраивает при передаче израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье, 23 февраля.

"Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

22 февраля ХАМАС освободил еще шесть израильских заложников и заявил о завершении первого этапа сделки со своей стороны. Израиль в течение того же дня должен был выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных. Вечером ХАМАС сообщил о задержках в их освобождении и обвинил Израиль в "вопиющем нарушении" соглашения о прекращении огня.

Всего в рамках первого этапа, который продлится до 2 марта, должны быть освобождены 25 израильтян и отданы тела восьмерых. Власти Израиля ожидают получения еще четырех тел.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников была согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев.

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