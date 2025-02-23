В Ливане на похороны Насраллы пришли десятки тысяч его сторонников

Похороны бывшего главаря радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы проходят в Бейруте в воскресенье, 23 февраля. Как передают мировые СМИ, на церемонию на стадионе Камиль Шамун Спортс Сити, расположенном на окраине столицы Ливана, пришли десятки тысяч человек.

По оценкам наблюдателей, похороны Хасана Насраллы являются самыми масштабными в Ливане за последние два десятилетия. На них ожидается присутствие ряда официальных лиц из стран региона, в том числе: спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа и главы МИД Исламской Республики Аббаса Арагчи, пишет агентство AP. Кроме того, церемонию должны посетить высокопоставленные ливанские чиновники, включая спикера парламента и представителей президента и премьер-министра страны.

Накануне представитель "Хезболлах" Али Даамуш заявил перед журналистами, что, помимо тысяч граждан и активистов, на похоронах будут присутствовать около 800 гостей из 65 стран, следует из публикации AP.

Новый лидер "Хезболлах" намерен идти по пути Насраллы

Новый главарь "Хезболлах" Наим Касем, который ранее был заместителем Насраллы, выступая 23 февраля в телеэфире, заявил, что движение, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств, "продолжит идти по пути" своего бывшего лидера. "Я верен наследию Насраллы", - подчеркнул его преемник.

Между тем власти Израиля заявили о намерении направить "Хезболлах" послание. В связи с этим во время траурной церемонии в небе над Бейрутом летали боевые самолеты израильской армии. "Самолеты ВВС Израиля, летающие над Бейрутом во время похорон Хасана Насраллы, посылают четкое послание любому, кто угрожает уничтожить Израиль или атакует Израиль: это будет их концом", - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Гибель Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту

Хасан Насралла, возглавлявший "Хезболлах" более 30 лет, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного вечером 27 сентября 2024 года по штабу движения в южной части Бейрута. Через несколько дней после этого был убит также двоюродный брат Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин, которого называли вероятным преемником Насраллы.

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.

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